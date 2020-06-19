 

В больницах Киева с диагнозом COVID-19 находится 222 пациента

19.06.2020, 12:45, Новости дня

В Киеве количество людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 92 человека. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За последние сутки зафиксирован один летальный случай. 

В столице уже 4176 случаев COVID-19, из них 96 человек умерли, 1332 выздоровели.

Среди вновь выявленных инфицированных: 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, четыре девочки от 11 до 16 лет, 37 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет и два мальчика в возрасте 10 месяцев и четырех лет.

Госпитализированы за сутки семь пациентов, выздоровели 46.

В больницах Киева с диагнозом COVID-19 находится 222 пациента, в том числе семеро детей. 47 больных находятся в тяжелом состоянии, трое подлючены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кличко отметил, что воспаление легких в стационарах лечат 420 пациентов. Только за минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 62 человека.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Рубль наступает: доллар и евро подешевели до минимума за два месяца

21.05 / Доставленные из США аппараты ИВЛ были сделаны специально для России

28.05 / Советник президента Устенко: Свободной торговли уже не существует. Многие страны вводят ограничения, и законный вопрос: почему мы этого не делаем?

17.04 / Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных

25.04 / Собравший почти £29 млн для врачей британский ветеран Мур возглавил британские чарты

20.05 / Сирийские военные заблокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

10.04 / Корпорация АТБ привезла в Киев три системы для экспресс-диагностики COVID-19 мощностью 400 образцов в сутки

10.05 / Развеян миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

21.04 / Все страны ООН выступили за доступность будущей вакцины от коронавируса

19.04 / Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска