В больницах Киева с диагнозом COVID-19 находится 222 пациента

19.06.2020, 12:45, Новости дня

В Киеве количество людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 92 человека. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За последние сутки зафиксирован один летальный случай.

В столице уже 4176 случаев COVID-19, из них 96 человек умерли, 1332 выздоровели.

Среди вновь выявленных инфицированных: 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, четыре девочки от 11 до 16 лет, 37 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет и два мальчика в возрасте 10 месяцев и четырех лет.

Госпитализированы за сутки семь пациентов, выздоровели 46.

В больницах Киева с диагнозом COVID-19 находится 222 пациента, в том числе семеро детей. 47 больных находятся в тяжелом состоянии, трое подлючены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кличко отметил, что воспаление легких в стационарах лечат 420 пациентов. Только за минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 62 человека.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.