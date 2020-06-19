 

Лукашенко заявил, что власти Беларуси сорвали план организации “некого майдана” в стране

19.06.2020, 12:45, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 июня на совещании по вопросам работы банковской системы, что власти сорвали масштабный план дестабилизации ситуации в стране. 

“Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси”, – цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.  

Он сказал, что некие силы активизировались и хотят “раскачать ситуацию в стране”, но не уточнил, что это за силы. 

“Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с запада, так и с востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно”, – отметил глава государства. 

Лукашенко подчеркнул, что как президент и гражданин “никому не позволит сломать страну”.

“Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило”, – сказал он. 

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истекает срок сбора подписей претендентов в высший государственный пост. За день до этого  был задержан претендент на пост президента, бывший председатель “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико. До этого в Беларуси задержали 15 действующих и бывших топ-менеджеров и работников “Белгазпромбанка”. Правоохранители считают, что банк отмывал большие суммы денег и уклонялся от уплаты налогов. В Комитете государственного контроля заявили, что Бабарико был непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности.

Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. 

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь на 18 июня, необходимое количество подписей (не менее 100 тыс.) сдали Лукашенко и Бабарико, сообщило агентство “Интерфакс-Запад”. 

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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