 

В трех областях Украины инцидентность COVID-19 превысила показатель в 40 человек на 100 тыс. населения

19.06.2020, 12:45, Новости дня

Во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях инцидентность инфицирования коронавирусом превысила показатель в 40 человек на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели инцидентности зафиксированы еще в семи регионах страны – на Волыни и Закарпатье, в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Харьковской областях.

Все эти 10 регионов Украины не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина. По той же причине условиям ослабления карантинных ограничений не отвечает и Киев.

Помимо этого, на Закарпатье превышена норма загруженности больниц.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 находится в пределах допустимых норм во всех регионах Украины.

Скриншот: moz.gov.ua

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный антирекорд. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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