 

Новый кроссовер Renault Captur покинет индийский рынок

19.06.2020, 12:35, Новости дня

Французский кроссовер Renault Captur на индийском рынке не сумел показать желаемых объемов продаж.

В частности, около 6,6 тысяч экземпляров паркетника сумели продать в течение года, что является крайне низким результатом. На этом фоне производитель указал, что модель Renault Captur покинет индийский рынок. Для экспертов отсутствие спроса на бюджетный кроссовера оказалось крайне неожиданным явлением, тогда как более дорогой Hyundai Creta после карантина собрал свыше 10 тысяч заказов.

Вместе с тем французский паркетник презентовали на российском рынке в нынешнем месяце. Эксперты констатировали, что модель практически полностью сохранила прежний дизайн. Кроме того, продажи Renault Kaptur в РФ уже осуществляются и минимальный ценник составляет порядка 1,02 миллиона рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / В Благовещенске трехлетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа

18.04 / В патриархии рассказали, как благословить пасхальную снедь дома

02.05 / Роспотребнадзор рассказал о лабораториях, делающих тесты на коронавирус

12.05 / “Я – оптимист”. Шмыгаль сообщил, когда в Украине может возобновить работу общественный транспорт

27.05 / В Boeing начались массовые увольнения

06.06 / ОПЕК обяжет не выполнившие сделку страны дополнительно сократить добычу в июле-сентябре

13.04 / Звезды «Русского радио» споют в поддержку находящихся на карантине

02.05 / Министр спорта Матыцин: мы готовы содействовать завершению чемпионата России

01.05 / Воздух в Москве стал в разы чище

18.05 / Мишустин пообещал провести совещание о проблемах с выплатами медикам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска