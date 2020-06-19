Новый кроссовер Renault Captur покинет индийский рынок

19.06.2020, 12:35, Новости дня

Французский кроссовер Renault Captur на индийском рынке не сумел показать желаемых объемов продаж.

В частности, около 6,6 тысяч экземпляров паркетника сумели продать в течение года, что является крайне низким результатом. На этом фоне производитель указал, что модель Renault Captur покинет индийский рынок. Для экспертов отсутствие спроса на бюджетный кроссовера оказалось крайне неожиданным явлением, тогда как более дорогой Hyundai Creta после карантина собрал свыше 10 тысяч заказов.

Вместе с тем французский паркетник презентовали на российском рынке в нынешнем месяце. Эксперты констатировали, что модель практически полностью сохранила прежний дизайн. Кроме того, продажи Renault Kaptur в РФ уже осуществляются и минимальный ценник составляет порядка 1,02 миллиона рублей.