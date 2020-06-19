В сети появились первые снимки нового BMW M4

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19.06.2020, 12:35, Новости дня

Новая модель BMW M4 может быть официально представлена к началу осени.

Вместе с тем стандартную модификацию презентовали в начале июня, когда у автомобиля заметили уникальную решетку радиатора с увеличенными «ноздрями». Фотошпионы ранее уже демонстрировали модель BMW M4 вовремя тестовых испытаний. Также пользователи могут рассмотреть рендерные изображения автомобиля,  которая обладает усовершенствованным капотом, бамперами, увеличенными колесными арками и другими опциями.

Также следует отметить, что уже к осени состоится выхода модели с задним приводом, тогда как позже BMW M4 представлена версия с полноприводной системой. Ориентировочная мощность силовой установки составит около 500 л.с.



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