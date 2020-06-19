Сколько смертей в год удаётся избежать человечеству благодаря физической активности?

19.06.2020, 12:33, Разное



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Примерно 3,9 миллионов ранних смертей в год не случается благодаря тому, что многие люди ведут физически активный образ жизни. Это показала новая работа исследователей Кембрджского университета, опубликованная в The Lancet Global Health.

Авторы воспользовались данными из 168 стран о том, физическая активность какой доли их населения соответствует нормам ВОЗ (150 минут нагрузки средней или 75 минут нагрузки высокой интенсивности в неделю). Эту информацию они сопоставили с данными об относительном риске ранней смерти среди физически активных и пассивных людей. Основываясь на этом, ученые вычислили количество предотвращенных преждевременных смертей.

Физическая активность уменьшает количество ранних смертей на 15%: на 14% –среди женщин, и на 16% – среди мужчин, обнаружили ученые.

Уровень физической активности существенно отличался в разных странах. Например, в Кувейте нормативы ВОЗ выполняли 33% населения, а в Мозамбике – 94%. Но ученые отмечают, что во всех странах уровень предупрежденных ранних смертей был велик. Они заметили тенденцию, что в странах с низким и средним уровнями дохода этот показатель выше, чем в развитых странах: 18% против 14%.

В России, согласно данным исследования, количество предупрежденных физической активностью ранних смертей – 197,2 тысяч в год (17,7%).

Согласно предыдущим подсчетам, ежегодно вследствие сидячего образа жизни в мире преждевременно умирают около 3,2 миллионов человек. Авторы нового исследования надеются, что демонстрация того, как много смертей удается предупредить, поможет лучше донести до людей посыл о пользе здорового образа жизни.