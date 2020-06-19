 

Сколько смертей в год удаётся избежать человечеству благодаря физической активности?

19.06.2020, 12:33, Разное


2
минуты

Примерно 3,9 миллионов ранних смертей в год не случается благодаря тому, что многие люди ведут физически активный образ жизни. Это показала новая работа исследователей Кембрджского университета, опубликованная в The Lancet Global Health.

Авторы воспользовались данными из 168 стран о том, физическая активность какой доли их населения соответствует нормам ВОЗ (150 минут нагрузки средней или 75 минут нагрузки высокой интенсивности в неделю). Эту информацию они сопоставили с данными об относительном риске ранней смерти среди физически активных и пассивных людей. Основываясь на этом, ученые вычислили количество предотвращенных преждевременных смертей.

Физическая активность уменьшает количество ранних смертей на 15%: на 14% –среди женщин, и на 16% – среди мужчин, обнаружили ученые.

Уровень физической активности существенно отличался в разных странах. Например, в Кувейте нормативы ВОЗ выполняли 33% населения, а в Мозамбике – 94%. Но ученые отмечают, что во всех странах уровень предупрежденных ранних смертей был велик. Они заметили тенденцию, что в странах с низким и средним уровнями дохода этот показатель выше, чем в развитых странах: 18% против 14%.

В России, согласно данным исследования, количество предупрежденных физической активностью ранних смертей – 197,2 тысяч в год (17,7%).

Согласно предыдущим подсчетам, ежегодно вследствие сидячего образа жизни в мире преждевременно умирают около 3,2 миллионов человек. Авторы нового исследования надеются, что демонстрация того, как много смертей удается предупредить, поможет лучше донести до людей посыл о пользе здорового образа жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Учёные опровергли связь витамина D с устойчивостью к COVID-19

26.05 / Мнение: Фантомная боль Японии

11.06 / Названа важнейшая причина хронической болезни легких у некурящих

03.06 / Бузова похвасталась дорогущим кольцом с бриллиантами

27.04 / В Сети появился убойный компромат на Порошенко

11.06 / Полуживую мать погибшего в ДТП с Ефремовым под руки отводили от гроба

17.06 / В России начались испытания на людях двух форм вакцин от COVID-19 — Минздрав

09.06 / Эвелина Бледанс высказалась о проступке Михаила Ефремова

27.05 / Технологии: SpaceX Илона Маска хотел запустить астронавтов на орбиту. Но старт отменили из-за погоды

24.04 / История о контактере Теде Оуэнсе, который получил от пришельцев суперспособности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска