 

В Кремле ответили на вопрос о продлении мер поддержки населения и бизнеса

19.06.2020, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин сообщит, когда примет решение о продлении мер поддержки бизнеса и населения после 1 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о продлении ряда мер поддержки бизнеса и населения после 1 июля, что «когда решение будет принято президентом, он об этом сообщит», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что в пятницу российский лидер проведет совещание в формате видеоконференции с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса.

Напомним, на поддержку россиян было выделено 300 млрд рублей сверх средств бюджета. Также Владимир Путин поручил продлить выплату пособия по безработице на три месяца.

Большинство россиян одобрили предложенные Путиным меры по поддержке населения. В их числе – введение разовых выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно, двукратное повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан, введение выплаты в 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье (выплачивалась с апреля по июнь).



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