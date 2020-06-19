Песков прокомментировал смерть бывшего главы Чувашии

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19.06.2020, 12:30, Новости дня

В Кремле соболезнуют всем, кто потерял родственников в результате эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Это, безусловно, очень печальные новости, поэтому, конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что каких-то специальных заявлений президента по этому поводу не планируется.

В четверг появились сообщения о смерти экс-главы Чувашии Игнатьева от коронавируса.

Позже заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Раиса Конашкова сообщила, что Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности.

Напомним, в начале мая Игнатьева госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией, после чего подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сообщалось, что Игнатьев находится в состоянии крайней тяжести в реанимации. 



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