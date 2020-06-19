Большая перемена: Шэрон Стоун поделилась архивным снимком, на котором ее сложно узнать

19.06.2020, 12:25, Разное

Архивные фотографии мировых знаменитостей всегда привлекают внимание, в частности потому, что на них подчас едва удается узнать того, кто на них изображен. Годы работы с косметологами, стилистами, парикмахерами, визажистами, стоматологами, ну и иногда – чего скрывать! – с пластическими хирургами, дают свой результат. Очередной яркий пример продемонстрировала несколько часов назад звезда “Основного инстинкта” Шэрон Стоун. Она опубликовала свой черно-белый портрет, сделанный еще в начале актерской карьеры, и подписала его:

И… вот она я в мюзикле “Звуки музыки”.

Молодая Шэрон СтоунКликните на фото для просмотра галереи

Шэрон Стоун, 2014 год

Фотография вызвала предсказуемый ажиотаж среди подписчиков Шэрон. Большинство написали, что не узнают актрису и едва находят общие черты, некоторые же гораздо быстрее согласились бы с тем, что на фото запечатлена молодая Дайан Китон. Но для верности Шэрон Стоун даже поставила отметку своего аккаунта на этом снимке.

Сильно изменилась со времен своей молодости не только Шэрон. Еще в 2015 году HELLO.RU делал материал о самых красивых мужчинах мира на заре карьеры, после которого решил проследить и то, насколько сильно изменились со временем знаменитые актрисы, певицы, телеведущие, модели, дизайнеры и реалити-звезды. Так получился интересный материал с участием Ким Кардашьян, Ванессы Паради, Николь Кидман, Меган Фокс, Кристины Агилера, Блейк Лайвли, Дженнифер Энистон, Шакиры, Рене Зеллвегер, Кейт Уинслет и многих других. За этой подборкой последовала следующая, и в ней героинями стали уже Рози Хантингтон-Уайтли, Кэтрин Зета-Джонс, Ирина Шейк, Шер, Пенелопа Крус, София Вергары и другие.

Рози Хантингтон-Уайтли раньше и теперьКликните на фото для просмотра галереи