Высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США подала в отставку из-за расовых вопросов
19.06.2020, 12:20, Новости дня
Высокопоставленная сотрудница Госдепартамента, работавшая в администрации Дональда Трампа с первого дня, уходит в отставку в связи с реакцией президента на антирасистские волнения в США, сообщила газета Washington Post.
Как пишет издание, помощник госсекретаря по законодательным вопросам Мэри Элизабет Тейлор подала прошение об отставке в четверг.
«Комментарии президента и действия в связи с расовой несправедливостью и положением афроамериканцев резко противоречат моим ценностям и убеждениям, – написала Тейлор в своем прошении об отставке, с текстом которого ознакомилась газета. – Я должна последовать зову совести и уйти с поста помощника госсекретаря по законодательным вопросам».
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Русская служба «Голоса Америки»
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