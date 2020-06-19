Высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США подала в отставку из-за расовых вопросов

19.06.2020, 12:20, Новости дня

Высокопоставленная сотрудница Госдепартамента, работавшая в администрации Дональда Трампа с первого дня, уходит в отставку в связи с реакцией президента на антирасистские волнения в США, сообщила газета Washington Post.

Как пишет издание, помощник госсекретаря по законодательным вопросам Мэри Элизабет Тейлор подала прошение об отставке в четверг.

«Комментарии президента и действия в связи с расовой несправедливостью и положением афроамериканцев резко противоречат моим ценностям и убеждениям, – написала Тейлор в своем прошении об отставке, с текстом которого ознакомилась газета. – Я должна последовать зову совести и уйти с поста помощника госсекретаря по законодательным вопросам».