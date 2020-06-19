Планируемый вывод американских войск из Германии омрачает учения НАТО в Европе

19.06.2020, 12:20, Новости дня

ЛОНДОН – Тысячи американских военнослужащих принимают участие в учениях НАТО в восточной Европе. Часть программы проходит в Польше, всего в 350 км. от Калининграда, а морские маневры ведутся в Балтийском море.

Однако эту демонстрацию силы несколько омрачило заявление Вашингтона о планах вывести тысячи военнослужащих из Германии, где у США есть постоянные базы со времен Второй мировой войны.

Учения под названием «Защитник Европы 2020» должны были стать крупнейшими учениями НАТО в Европе со времен «холодной войны», однако из-за пандемии коронавируса масштаб программы пришлось сократить.

Еще до начала пандемии в Европу успели прибыть более 6 000 американских военных и 3 000 единиц техники.

«Учения такого масштаба оказались достижимыми даже в условиях пандемии, поскольку все меры безопасности были приняты заранее», – отмечает капитан Робин Джозеф Хааке, командующий 49-м подразделением по связям с общественностью.

В то время как объединенные силы демонстрируют мощь НАТО, внутри альянса назревают проблемы.

Администрация президента Дональда Трампа нередко критиковала Германию за то, что она не выделяет на оборону 2 процента от ВВП, как требуют целевые показатели НАТО. На этой неделе президент объявил о выводе тысяч американских военных, размещенных в стране на постоянной основе.

«У нас 52 000 военнослужащих в Германии, это очень много, и это очень дорого обходится США. А Германия, как вы знаете, злостно уклоняется от своих финансовых обязательств перед НАТО», – заявил Трамп.

По словам Пентагона, обычно в Германии размещено около 35 тысяч американских военных. Теперь Берлин уведомили о том, что контингент сократится до 25 тысяч.

«Мы считаем, что американское присутствие в Германии играет важную роль в обеспечении безопасности не только Германии, но и Соединенных Штатов», – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Польша, поддерживающая хорошие отношения с Вашингтоном, продвигает альтернативный план.

«Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров и наших действий, призванных продемонстрировать нашу надежность в качестве члена НАТО, часть размещенных в Германии войск, которые США решили вывести, будут переведены в Польшу и укрепят восточный фланг НАТО», – заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Аналитик Иен Бонд из Центра за европейские реформы напоминает, что в Штутгарте также базируется Африканское командование США.

«Базы в Германии играют роль не только за пределами Германии, но и за пределами Европы. И это стало бы серьезной потерей, – считает он. – Однако, разумеется, и в плане сдерживания и оборонной позиции НАТО в отношении России они очень важны, и эта потеря будет ощутимой».

По словам аналитиков, весь масштаб последствий невозможно оценить, и пока неясно, какие именно формирования покинут Германию.