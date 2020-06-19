Журналиста “Дождя” вызвали в Центр “Э” после репортажа о поддельных аккаунтах для голосования по поправкам

19.06.2020, 12:18, Новости дня

Специального корреспондента “Дождя” Антона Баева вызвали в управление МВД по противодействию экстремизму после выхода репортажа о поддельных аккаунтах для голосования в Москве по поправкам к Конституции, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на главного редактора телеканала Тихона Дзядко.

“По их словам, они тоже занимаются такими вопросами”, – уточнил Дзядко.

Ранее главред “Дождя” сообщил в эфире “Эха Москвы”, что Баев будет им давать пояснения в том же формате, в котором он их давал сотрудникам МВД ночью со среды на четверг.

В расследовании Баев рассказал, что в Москве набирают людей для создания поддельных аккаунтов на сайте мэрии столицы mos.ru, с помощью которых можно будет принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции. Регистрироваться людям предлагают при помощи подставных сим-карт. За каждый оформленный таким образом аккаунт участникам схемы обещают заплатить по 75 рублей, а за голос в поддержку поправок – еще 50 рублей.

В рамках того же расследования журналист обнаружил, что московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома, а их паспортные данные распространяются в нарушение закона о персональных данных.

МВД начало проверку расследования. Вскоре к Баеву приехали люди в штатском, а затем и полицейские в форме. У журналиста взяли объяснение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать приезд полиции в редакцию “Дождя”, назвал ​информацию о сим-картах для ложных аккаунтов “чушью” и фейком.

Голосование по “путинским” поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают также одобрить “оптом” закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа” в России, добавить в Конституцию упоминание бога и то, что брак является только союзом мужчины и женщины.

Принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции смогут жители двух российских регионов – Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней, с 25 по 30 июня.

Уже сейчас многие бюджетники столицы заявляют о том, что их настойчиво склоняют голосовать онлайн. В некоторых случаях руководство просит своих сотрудников не только самим зарегистрироваться на онлайн-голосование, но и привести определенное количество друзей или членов семьи.