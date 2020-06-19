Россия лишила гражданства уроженца Украины из-за дела о вступлении в ИГ. Он рассказывал о пытках током при даче показаний

19.06.2020, 12:18, Новости дня

Уроженца Украинской ССР Алексея Новикова лишили российского гражданства после освобождения из тюрьмы – он был осужден за попытку вступить в Исламское Государство, пишет “Коммерсант”.

Новиков, родившийся в 1969 году в городе Сумы (Украинская ССР), вплоть до 2005 года прожил с паспортом СССР, российское гражданство получил по упрощенной процедуре. В 2010 году он начал интересоваться религией, высказывался на эту тему в соцсетях, себя описывал как “диванного бойца”. В 2015 году мужчина определил себя мусульманином, несколько раз сходил в мечеть, “ни с кем там особо не познакомился и продолжил сидеть в соцсетях”. Также он в это время начал изучать материалы об Исламском Государстве.

“Я симпатизирую коммунистическим идеям – и вот спорил на эту тему, в том числе проводил некоторые аналогии между действиями ИГ и идеологией коммунизма”, – рассказал Алексей Новиков. В 2016 году он сделал репост записи, в которой говорилось о “лицемерии рашкован”, которым жалко руины Пальмиры, но сами “уничтожили промышленность, которая досталась им от СССР”.

В мае 2016 года на выезде из Петрозаводска мужчину задержали сотрудники ФСБ, отвезли в здание управления и начали допрашивать о том, куда он хотел поехать.

“Когда я отвечал, что ехал на Украину к маме на неделю, а далее собирался вернуться в Россию, следовала фраза “ответ неправильный” и меня ударяли электрошокером”, – утверждал Новиков. В итоге он дал признательные показания о том, что хотел через Украину вылететь в Стамбул и найти там сторонников ИГ и присоединиться к ним.

Новикова обвинили в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и также в возбуждении ненависти к русским из-за репоста. Московский окружной военный суд признал его виновным и назначил ему четыре года колонии в феврале 2017 года.

Мужчина вышел на свободу в 2019 году после декриминализации статьи и апелляции. В апреле 2020 года у него забрали российский паспорт и лишили единственного гражданства. В УМВД Петрозаводска пояснили, что наказание за “террористическую” статью “приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении соблюдать Конституцию и законодательство РФ”. До 30 июня 2020 года Новиков должен покинуть Россию.

Пытки в российских силовых органах достаточно распространены. Согласно данным опросов, в 2019 году с насилием со стороны правоохранителей сталкивался каждый десятый россиянин.

75% заявивших о пытках пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания.

В половине случаев, по словам опрошенных, силовики пытали ради того, чтобы получить признательные показания.

В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания.