Депутат Бундестага: Трамп использует НАТО в ущерб экономическим интересам Германии

19.06.2020, 12:16, Новости дня

«Трамп говорит, что он обеспечивает безопасность ФРГ. Но от кого? Германия в случае любого военного конфликта становится мишенью и заложником», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя решение главы Белого дома сократить американские войска в Германии из-за того, что Берлин «платит РФ за энергоносители».

«Я приветствуют решение Трампа начать демилитаризацию Германии, потому что он использует НАТО для обеспечения экономических потребностей США вопреки интересам других членов альянса. Ввиду этого немецкие элиты должны научиться мыслить критериями суверенного государства, а не критериями страны-вассала США», – сказал депутат Бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Кроме того, Трамп говорит, что он обеспечивает безопасность ФРГ. Но от кого? Германия, размещая у себя американские базы, становится мишенью и заложником в любом возможном конфликте. Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: в случае войны уничтожению подвергнутся базы на нашей территории», – убежден депутат Бундестага.

«Потому реакция Берлина на действия Трампа должна быть жесткой. Я уже молчу о том, как США критикуют наше партнерство с Россией в области энергетики. Попытка блокировать сделку по «Северному потоку-2» – это прямое свидетельство того, что в Вашингтоне интересы Германии даже в мыслях не ставятся во главу угла», – отметил собеседник.

Депутат также выразил надежду на то, что Трамп будет избран на еще один срок, «что позволит ему завершить уже начатую работу по зачистке глобальных, морально устаревших структур».

«Агрессивная позиция НАТО, настроенная на выдуманное противостояние Востока и Запада, достигла дна. Для чего была сформирована такая позиция, вполне понятно: необходимо разделить потенциалы РФ и Европы. Но если эти потенциалы объединить – мы увидим сильнейшего геополитического игрока. И, надеюсь, мы доживем до того дня, когда такой альянс станет возможным», – заключил Гердт.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил сокращение численности воинского контингента США в Германии наличием крупной задолженности Берлина перед НАТО.

Американский лидер отметил, что США «сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого», а германская сторона «задерживает платежи в НАТО». «Они должны кучу денег. Они не платят по счетам. Они должны платить 2%, а платят 1%», – сказал Трамп.

«Предполагается, что мы защищаем Германию от России, да? А между тем Германия платит РФ миллиарды долларов за энергоносители», – отметил глава Белого дома.

Напомним, в понедельник Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.