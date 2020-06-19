YouTube заблокировал видео об опровержении фейков о поправках к Конституции

19.06.2020, 12:16, Новости дня

Видеохостинг YouTube заблокировал один из выпусков проекта «Фейкам нет», посвященный опровержению недостоверной информации о распространении коронавируса в РФ и голосовании по поправкам к Конституции.

Об этом сообщил автор проекта, глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«В начале мая стартовал мой авторский проект «Фейкам нет», в котором я рассказываю и показываю практически во всех социальных сетях все те фейки, которые наводнили нашу страну в период пандемии. Казалось бы, ну какая тут политика и пропаганда? Однако сегодня «без объявления войны» YouTube заблокировал 28-й выпуск программы. Удалили за «недопустимый контент». Что же там было «не то»? … Все очевидно: YouTube начал удалять видео с разоблачением фейков о России. Жду, когда мои антифейковые расследования будут блокировать на платформе Twitter», – написал Малькевич в Telegram.

Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что необходимо активнее объяснять гражданам о голосованию по поправкам к Конституции, это поможет снизить число ложных сообщений.

В четверг глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что число ложных сообщений, касающихся общероссийского голосования по поправкам к конституции, за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. фейков.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.