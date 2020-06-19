Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

19.06.2020, 12:08, Новости дня

Белорусским властям удалось предотвратить дестабилизацию ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы банковской системы.

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к некому майдану. Такая была цель», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, «маски сорваны не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии».

Между тем Генпрокуратура Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов «дела Белгазпромбанка», по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико.

Как сообщил глава ведомства Александр Конюк, действия фигурантов дела создали реальную угрозу интересам национальной безопасности республики как в финансовой, так и иных сферах.

По словам Конюка, генпрокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. Фигурантам грозит лишение свободы до 15 лет.

Генпрокурор поручил вести дальнейшее расследование данного уголовного дела следственным подразделениям органов государственной безопасности.

Также Конюк уточнил, что оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики.

В четверг в доме экс-главы Белгазпромбанка прошел обыск, сам Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Сына Бабарико также отправили в СИЗО.

Всего по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.

При этом у Бабарико осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты. Адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.

Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов РФ и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка».