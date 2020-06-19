Тела пропавших детей найдены в Карачаево-Черкесии

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19.06.2020, 12:08, Новости дня

Тела двоих детей, пропавших три дня назад в Карачаево-Черкесии, обнаружены в притоке реки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий в правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести шестилетнего Павла и 11-летней Ксении Прядкиных, которые 16 июня 2020 года ушли из дома на окраине аула Бесленей», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным следствия, 16 июня около 12.00 мальчик и его сестра с разрешения матери ушли в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись. 

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил направить криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в их поисках. Также по факту исчезновения двух малолетних детей в Карачаево-Черкесии было возбуждено уголовное дело. 

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух братьев шести и семи лет, пропавших на Чукотке. 



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