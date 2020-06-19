«Чёрный квадрат» Казимира Малевича убрали из галереи Новой Третьяковки

19.06.2020, 11:53, Разное

Одну из популярнейших картин «Чёрный квадрат» супрематиста Казимира Малевича убрали из галереи Новой Третьяковки. Главный хранитель музея Татьяна Городкова проинформировала журналистов на пресс-конференции в Zoom, что в связи с ремонтом была демонтирована постоянная экспозиция русского авангарда.

Представители Государственной Третьяковской галереи в ходе пресс-конференции успокоили россиян, что «Чёрный квадрат» Малевича и другие шедевры художников вернут на свои места сразу же после завершения капитального ремонта кровли здания на Крымском Валу. Главный хранитель московского художественного музея Татьяна Городкова подчеркнула, что по окончанию реставрационных работ будут открыты все залы для посещений. Оставшись без экскурсантов, Третьяковка благоустраивалась. Так, в помещении, которое находится в Лаврушинском переулке и где расположены картины Айвазовского и Шишкина, перекрасили стены и отциклевали паркет.

Директор ГТГ Зельфира Трегулова отметила, что период самоизоляции, а это более трёх месяцев, когда Третьяковская галерея была закрыта для публики, стал для музея очередным прорывом. То есть, количество подписчиков на youtube-канале выросло втрое, а на образовательном портале «Лаврус» – в целых 6 раз. В связи с этим руководство приняло решение запустить онлайн-ресурс, посвященный коллекции с текстами, как на русском, так и английском языках.



Заместитель директора Третьяковкой галереи Татьяна Мрдуляш поделилась с общественностью, что музей откроется ровно через 2 недели после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Примечательно, что 7 июля в здании на Крымском Валу стартует масштабный проект «Ненавсегда», где речь пойдёт об искусстве брежневской эпохи.