 

«Чёрный квадрат» Казимира Малевича убрали из галереи Новой Третьяковки

19.06.2020, 11:53, Разное

Одну из популярнейших картин «Чёрный квадрат» супрематиста Казимира Малевича убрали из галереи Новой Третьяковки. Главный хранитель музея Татьяна Городкова проинформировала журналистов на пресс-конференции в Zoom, что в связи с ремонтом была демонтирована постоянная экспозиция русского авангарда.
Представители Государственной Третьяковской галереи в ходе пресс-конференции успокоили россиян, что «Чёрный квадрат» Малевича и другие шедевры художников вернут на свои места сразу же после завершения капитального ремонта кровли здания на Крымском Валу. Главный хранитель московского художественного музея Татьяна Городкова подчеркнула, что по окончанию реставрационных работ будут открыты все залы для посещений. Оставшись без экскурсантов, Третьяковка благоустраивалась. Так, в помещении, которое находится в Лаврушинском переулке и где расположены картины Айвазовского и Шишкина, перекрасили стены и отциклевали паркет.

Директор ГТГ Зельфира Трегулова отметила, что период самоизоляции, а это более трёх месяцев, когда Третьяковская галерея была закрыта для публики, стал для музея очередным прорывом. То есть, количество подписчиков на youtube-канале выросло втрое, а на образовательном портале «Лаврус» – в целых 6 раз. В связи с этим руководство приняло решение запустить онлайн-ресурс, посвященный коллекции с текстами, как на русском, так и английском языках.

Заместитель директора Третьяковкой галереи Татьяна Мрдуляш поделилась с общественностью, что музей откроется ровно через 2 недели после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Примечательно, что 7 июля в здании на Крымском Валу стартует масштабный проект «Ненавсегда», где речь пойдёт об искусстве брежневской эпохи.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Сергей Лазарев переживает, что из-за популярности могут страдать его дети

18.06 / Скандалы: «Ростех» не мелочится

13.06 / “Конченный человек”: Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

28.04 / Сервис Undo ускорит возврат денег за отмененные билеты на самолет

06.05 / Honor представит новый бюджетный смартфон X10 20 мая

21.05 / Трамп объявил о разрыве еще одного договора с Россией

22.04 / Заразиться коронавирусом через касание почти нереально: неожиданное открытие ученых

27.04 / Буланова после выписки из больницы выглядит изможденной и жалуется на нехватку денег

14.04 / Нет больше грыж, катаракт и косоглазия!

16.04 / Анастасия Шубская показала три новых образа после уроков визажиста Ирины Митрошкиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска