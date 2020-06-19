Японские ученые научились опылять растения мыльными пузырями

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19.06.2020, 11:53, Разное

Новую методику выращивания растений придумали японские ученые. Специалисты одного из научных учреждений Страны восходящего солнца научились опылять их с помощью мыльных пузырей.
Новый способ поможет в ситуации с сокращением популяции пчел. Для выполнения столь важной функции поверхность пузырей покрывают пыльцой. Такая методика, подчеркивают эксперты-биологи, является более деликатным по сравнению с другими альтернативами.

Новая техника уже успешно прошла испытания при опылении цветов груши. Вместе с пыльцой мыльные пузыри содержат также ряд питательных веществ. С помощью пузырькового пистолета их выпустили в сад, при этом на каждом цветке оказалось порядка десяти мыльных шаров.

После подсчета эффективности такого метода выяснилось, что успешное оплодотворение цветов произошло в 95% случаев. Это чрезвычайно высокий результат, аналогичный технологиям ручного опыления. Однако при этом такая методология менее трудоемкая и не вредит цветам растений. Идею оплодотворения растений с помощью детского развлечения пришла в голову руководителю научной группы во время занятий с ребенком.

В случае с цветами азалий, колокольчиков и лилий показатели были несколько ниже, однако это связано с отличиями в их строении. Вследствие применения пестицидов количество пчел на планете резко уменьшается, поэтому инновации в опылении растений необходимы для развития сельского хозяйства и избежания мирового кризиса в области питания.



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