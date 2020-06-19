Минздрав заявил о готовности медслужб к мероприятиям в честь 75-летия Победы
19.06.2020, 11:53, Новости дня
Медицинские службы полностью готовы к обеспечению безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Медицинские службы полностью готовы к обеспечению праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте ведомства.
В Минздраве отметили, что более 13 тыс. военнослужащих, которые участвуют в шествии на Красной площади, соблюдают строгий обсервационный режим и регулярно проходят экспресс-тестирование на коронавирус.
Кроме того, все участники парада обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с руководителями региональных минздравов по вопросам медицинского обеспечения праздничных мероприятий отметил важность приведения служб экстренной медицинской помощи в режим повышенной готовности.
«Помимо обеспечения всего комплекса мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавируса, включая медикаментозную профилактику непосредственных участников парада, важно также быть готовыми к оказанию экстренной помощи с учетом установившихся высокотемпературных режимов», – сказал Мурашко.
Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.
Приглашения на парад Победы уже приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.
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