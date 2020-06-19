Духовник патриарха Кирилла поддержал поправки к Конституции

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19.06.2020, 11:48, Новости дня

Духовник Патриарха Московского и вся Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) сообщил о важности упоминания веры во вносимой в Конституцию поправке.

«Конечно, важно, чтобы был сам закон Божий – этого всегда хотели люди, особенно в России, чтобы дети воспитывались правильно, именно чтобы было возрождение нашего отечества, России. То, что РФ породила за тысячелетия своей истории, как в масштабе самой России, которая была до 1917 года, так и человека – это плоды христианской морали», – считает схиархимандрит Илий, передает ТАСС.

По его мнению, РФ «может быть самой хорошей, самой великой страной, только на почве христианской морали, христианского воспитания».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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