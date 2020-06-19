 

ЦИК принял более 1,5 млн заявок о голосовании по Конституции по месту пребывания

19.06.2020, 11:48, Новости дня

Центризбирком (ЦИК) принял более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель», сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Памфилова сообщила на заседании в пятницу, что «по состоянию на 9.00 у нас всего принято 1 млн 555 тыс. 784 заявления о желании проголосовать по месту нахождения», передает ТАСС.

Отмечается, что комиссия на утро 19 июня приняла 947 тыс. 474 заявления от граждан о желании проголосовать по поправкам к Конституции с помощью дистанционного электронного голосования. Кроме того, почти 80 тыс. заявлений пришло от желающих проголосовать на дому.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

Жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Мнения: После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

20.05 / У Lockheed Martin возникли проблемы с поставками F-35

17.05 / Несмотря на снятие карантина, Макрон теряет популярность у французов

10.04 / Главы минэнерго G20 начали заседание по нефти

01.06 / Роспотребнадзор назвал безопасную дозу сахара для детей

12.04 / Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки

18.06 / Опубликована переписка с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым о компенсации

30.05 / Россияне назвали самые востребованные поправки к Конституции

20.04 / Губернатор Вашингтона – Трамп побуждает американцев нарушать законы о самоизоляции

21.04 / Рубль ждет новое падение, Зеленский не хочет ослаблять карантин до майских праздников. Главное из Telegram-каналов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска