Мнение: Коротко по Сирии. 19.06.2020

19.06.2020, 11:05, Разное

В Рожаве продолжаются совместные покатушки российских и американских военных, где США пытаются блокировать движение российских военных патрулей в направлении нефтяных полей и границы с Ираком.

Продолжение следует…

По прочему в Сирии.



1. США наложили новые санкции на руководство Сирии, дабы помешать экономическому восстановлению страны и вынудить Асада пойти на уступки. Разумеется, как и предыдущие санкции, которые против Сирии вводятся уже более 9 лет, они вряд ли помогут США достичь их стратегических целей. Примечательно, что сначала курды из SDF взяли под козырек и заявили, что не будут поставлять нефть Асаду, но потом начали теребить гегемона на тему того, что качаемую нефть надо куда-то девать, а кроме Асада ее принимать по сути некому. У племенных вождей начал накрываться бизнес. П-принципиальность.

2. В Идлибе в результате авиаудара США был убит один из главарей группировки "Хурас-ад-Дин", которая не так давно пыталась наступать на равнине Аль-Габ. Выглядит так,что был устранен персонаж, который своими действиями давал Асаду повод для начала наступательной операции к югу от трассы М-4.

Плюс фрагменты мемуаров Болтона на тему взаимоотношений США и Турции в период его нахождения на посту советника по национальной безопасности.

Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности Дональда Трампа, в своей новой книге «Комната, где это произошло» раскрыл ранее неизвестные подробности того, как Соединенные Штаты решили уйти из Сирии.

Болтон объясняет, как американские СМИ, а именно New York Times и Washington Post, сообщали о несоответствиях в заявлениях различных правительственных чиновников и противоречиях в политике США в отношении Сирии после того, как Трамп объявил о своем намерении вывести войска из Сирии в декабре 2018 года.

Трамп пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по телефону, что американские войска будут выведены с северо-востока, удерживаемого курдами в Сирии, против чего явно выступил Болтон.

С началом гражданской войны в 2011 году сирийские курды сосредоточились на удержании территории на северо-востоке, где они осуществили то, что они называли автономной демократической администрацией. В основном они избегали столкновений с сирийскими правительственными силами и вместо этого боролись с фундаменталистскими группами, такими как Исламское государство (ИГИЛ), за что получили поддержку со стороны возглавляемой США международной коалиции.

В декабре Трамп думал, что Турция «была готова в течение нескольких месяцев, прежде чем войти в Сирию, поэтому он хотел начать с того момента, когда Турция напала на курдов, пока наши люди все еще на месте».

«Эрдоган не заботится об ИГИЛ», – сказал Трамп Болтону, добавив, что США «останутся способными нанести удар по ИГИЛ после того, как мы покинем Сирию».

В августе 2019 года специальный посланник США Джим Джеффри , который служил послом США в Турции с 2008 по 2010 год, его четвертое назначение в страну в дипломатической карьере, начавшейся в 1977 году, заявил во время пресс-брифинга в Госдепартаменте, что «с турками не велось никаких переговоров о защите Курдов … или прекращении вторжения, потому что мы не видим вторжения". Спустя всего два месяца после этого заявления турецкие войска вошли в северо-восточную Сирию, захватив кусок земли.

Болтон сказал, что турецкие военные командиры хотели защитить Турцию от террористических атак, сославшись на генерала Джозефа Данфорда, председателя Объединенного комитета начальников штабов США, но «гораздо менее заинтересованы во вторжении в Сирию, чем Эрдоган, и искали причины", которые они могли бы использовать, чтобы избежать проведения военных операций к югу от своей границы».

За несколько дней до этих переговоров, во время поездки в Израиль, Трамп узнал о недовольстве Турции «различными моими замечаниями в прессе», – сказал Болтон в книге. «Конечно, я не сказал ничего, что Трамп не сказал Эрдогану».

Трамп сказал Болтону во время этой поездки, что он хочет уйти из Сирии – «что означало, что посещение Турции, безусловно, будет веселым».

«Действительно, на следующий день, когда мы летели из Иерусалима, посольство в Анкаре слышало, что Эрдоган был настолько раздражен, что мог отменить встречу, запланированную со мной. В дипломатических кругах это воспринималось как незначительное, но я видел в этом доказательство того, что наша политика в Сирии была правильной с точки зрения США, если не Турции».

В Анкаре в первые дни января 2019 года Болтон получил звонок от госсекретаря США Майка Помпео, который сказал ему, что «Трамп был недоволен историей New York Times» из-за газетных репортажей о противоречиях между чиновниками, многие из которых, происходили от самого Трампа.

Среди прочего, Помпео сказал, что Соединенные Штаты "не позволят Турции убивать курдов", что "безусловно, раздражало турок". Они согласились с тем, что желание Трампа покинуть Сирию «рухнуло при его заявлении о защите курдов».

На следующий день, по словам Болтона, газета «Вашингтон пост» опубликовала статью, в которой «с сожалением сообщалось, что мы с Трампом были на одной странице о Сирии», что противоречит истории, опубликованной днем ​​ранее. Болтон сказал, что иметь дело со средствами массовой информации и меняющееся мышление Трампа было «похоже на разработку и реализацию политики в автомате для игры в пинбол».

«Все это запутанное освещение в прессе выявляет как несоответствия в собственном мышлении Трампа, так и сообщения, основанные на вторичных и третьих источниках, усугубленные при президенте, который провел непропорционально большую часть своего времени, наблюдая, как его администрация освещается в прессе. Это трудно поддается описанию – проводить комплексную политику в спорной части мира, где политика подлежит мгновенной модификации на основе восприятия боссом неточной и часто уже устаревшей информации.

В Анкаре, скорее всего, до того, как американская делегация встретилась с турецкой делегацией, Джефри «вопреки заявлению о принципах… распространил цветную карту северо-восточной Сирии, показывающую, какие части северо-восточной Сирии он предложил разрешить Турции взять и что курды могут сохранить".

Данфорд, который был в той же делегации в Анкаре, чтобы встретиться с турецкими официальными лицами, «вообще не любил то, что карта показываала», – написал Болтон. Он сказал Болтону, что «безусловно его позиция» «держать турок полностью на их стороне границы с Сирией к востоку от реки Евфрат», как и предложил Болтон.

«Я сказал, что хочу, чтобы северо-восточная Сирия выглядела так же, как сейчас, но без присутствия американских войск; Я знал, что это может быть «миссия невыполнима», но думал, что это должна быть, по крайней мере, цель, к которой мы стремились, даже если мы не могли ее достичь. Данфорд согласился. На этом этапе Джеффри наконец вошел, и мы рассмотрели проект заявления о принципах, которое мы могли бы дать туркам. Я добавил новое предложение, чтобы прояснить, что мы не хотим, чтобы курды подвергались жестокому обращению, и постарался показать, что мы не принимаем турецкое присутствие, военное или иное, в северо-восточной Сирии. Данфорд и Джеффри согласились с проектом, который, наряду с картой, в свете событий, произошедших после того, как я покинул Белый дом, не представляет чисто исторического интереса ».

Затем Эрдоган отменил запланированную встречу с Болтоном, заявив, что выступит с речью в парламенте. «Как мы узнали позже, речь Эрдогана была заранее спланированной атакой на то, что я назвал позицией США», – сказал Болтон. «Эрдоган не отступил ни на шаг от своей настойчивости в том, что у Турции есть свобода действий в северо-восточной Сирии, которую мы не могли допустить, если бы хотели предотвратить возмездие против курдов».

Эрдоган был тверд в своей речи, полностью исключая любые уступки или компромиссы, и «по сути выступил с предвыборной речью», сказал Болтон. Позже, разговаривая с Помпео, Болтон согласился с секретарем, что «наши взгляды на курдов были непримиримыми с взглядами Турции, и они должны быть« действительно осторожными».

Помпео рассказал Болтону о своем подходе к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, чтобы сказать ему, что у Турции есть выбор.

«Вы можете либо иметь нас на своей границе, либо русских и иранцев [которые почти наверняка придут в северо-восточную Сирию, когда мы уйдем]», – планировал сказать Помпео, с чем согласился Болтон.

«Только не показывай слабости или чего-либо еще», сказал Трамп Болтону. «Турки и курды воевали много лет. Мы не участвуем в гражданской войне, но мы добиваем ИГИЛ ».

https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/bolton-exclusives/bolton-exclusives-4-erdogan-doesnt-care-about-isis-trump-tells-bolton?amp – оригинал на английском (перевод технический, так что есть огрехи)