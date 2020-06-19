“Голова болеть не может – это кость”: какая головная боль действительно опасна

19.06.2020, 11:39, Новости дня

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил телезрительнице, пожаловавшейся, что у нее постоянно болит голова.

Доктор ответил, что обычная головная боль бывает у всех. Однако, пояснил он, сама голова болеть не может – это кость.

Болевые ощущения, пояснил он, возникают из-за напряжения: болят мышцы, связки – то, что покрывает наш череп. То есть это боль по типу, как болит нога или поясница.

Бывает это как правило из-за усталости, неправильного положения головы, неправильного образа жизни.

При обычной головное боли не надо делать МРТ или томографию — толку нет, а найти могут не пойми что, говорит доктор Мясников.

Он советует обращать внимание надо на такую боль, которой раньше не было – например, вы просыпаетесь ночью от резкой головной боли, и при этом она сопровождается невралгической симптоматикой: когда ослабевает, провисает носогубная складка, рука или нога, и которая усиливается при неудобном положении тела или кашле, поясняет врач.

Это, по его словам, может говорить о действительно серьезных заболеваниях, которые важно не запустить — не пропустить первые звоночки, поскольку такая головная боль может говорить о повышении внутричерепного давления из-за опухоли или кровоизлияния в мозг.

А банальная головная есть у всех Надо просто побольше гулять, дышать свежим воздухом, заниматься спортом, поддерживать в тонусе свое тело и не засорять голову вещами, без которых вы можете спокойно жить, — советует доктор Мясников.