Доработанный проект плана восстановления экономики направлен президенту

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19.06.2020, 11:39, Новости дня

Правительство направило президент Владимиру Путину доработанный план восстановления российской экономики.

Как уточняется на сайте кабинета министров, документ был изменен с учетом результатов совещаний с главой государства, предпринимателями и экспертами. В нем также учтены предложения Совета Федерации, Госдумы, Общественной палаты и других организаций.

"Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны", — отмечается в сообщении.

Первоначально план по восстановлению экономики страны был представлен Владимиру Путину в начале июня. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда сообщал, что он предусматривает три этапа, в рамках которых пройдут более 500 мероприятий. Стоимость плана глава правительства оценил почти в 5 триллионов рублей. После совещания президент поручил доработать документ.



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