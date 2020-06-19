 

Путин и Мишустин поздравили Селезневу с 75-летием

19.06.2020, 11:39, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с 75-летним юбилеем.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что Наталья Селезнева сыграла множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. "Почитатели Вашего таланта ценят и любят Вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь", — отметил глава государства.

Также с юбилеем актрису поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что Селезнева покоряет зрителей мастерством и эмоциональностью и на театральной сцене, и в кинематографе. "В главных ролях и в коротких эпизодах – уникальный талант, искусство перевоплощения, глубина и искренность, которые заставляют публику радоваться и грустить вместе с Вашими трогательными и обаятельными героинями", — говорится в телеграмме. –

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве в творческой семье. Ее отец был фотографом, а мать художницей. В шесть лет Наталья вышла на сцену театра Советской Армии. В кино она начала сниматься еще в детстве. Ее первые роли – в фильмах "Алеша Птицын вырабатывает характер" и "Девочка и крокодил". 

Будучи студенткой Щукинского театрального училища, Наталья снялась в комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Потом были еще два фильма Гайдая, которые принесли ей популярность, – "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!". Еще одна звездная роль Селезневой — пани Катарина в фильме-телеспектакле "Кабачок 13 стульев".

С 1966 года актриса служит в Московском академическом театре сатиры.

Наталья Селезнева была гостей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она рассказала о своем актерском пути, семье, а также о том, как похитила мужское сердце – сердце известного актера и режиссера Владимира Андреева.

 

 



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