 

Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

19.06.2020, 11:35, Новости дня

На заседании 19 июня Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Соответствующий проект постановления №3586 поддержало 264 народных депутата при минимально необходимых 226. 

Представляя кандидатуру Абрамовского, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у него “чрезвычайно успешный опыт как в сфере бизнеса, так и на государственной службе”. 

“После наших собеседований, консультаций с Романом Романовичем было принято решение, что он возьмет на себя такую большую ответственность за экологии Украины”, – сказал Шмыгаль. 

Абрамовсий, выступая перед депутатами, сказал, что в экологической политике Украины много вызовов. 

Новость дополняется. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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