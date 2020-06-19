Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов

19.06.2020, 11:35, Новости дня

На заседании 19 июня Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Соответствующий проект постановления №3586 поддержало 264 народных депутата при минимально необходимых 226.

Представляя кандидатуру Абрамовского, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что у него “чрезвычайно успешный опыт как в сфере бизнеса, так и на государственной службе”.

“После наших собеседований, консультаций с Романом Романовичем было принято решение, что он возьмет на себя такую большую ответственность за экологии Украины”, – сказал Шмыгаль.

Абрамовсий, выступая перед депутатами, сказал, что в экологической политике Украины много вызовов.

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