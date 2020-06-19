Дело о получении томоса, в котором фигурирует Порошенко, открыли по заявлению Филарета – СМИ

19.06.2020, 11:35, Новости дня

Уголовное производство о создании Православной церкви Украины, в котором фигурирует пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, было открыто по заявлению почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, сообщил “Украинской правде” 19 июня источник в Государственном бюро расследований.

По словам собеседника, производство было открыто Службой безопасности Украины в ноябре 2019 года.

“Мотив Филарета – это претензии к руководству государства, в первую очередь потому, что деньги, которые получала Украинская православная церковь Киевского патриархата в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь (вероятно, речь идет о том, что после получения томоса ПЦУ не имеет права создавать зарубежные епархии и приходы. В Константинополе объясняли, что в подчинении Вселенского патриархата уже существует Украинская православная церковь в диаспоре, и такое решение было принято, чтобы не создавать параллельных юрисдикций. – “ГОРДОН”). Со стороны Петра Порошенко [заявление об уголовном производстве] – это пиар-ход, мы не планируем играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ”, – сказали в ГБР.

Собеседник издания подчеркнул, что бюро не собирается ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины.

18 июня Порошенко заявил, что стал фигурантом уголовного производства “за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины”.

В ГБР подтвердили, что в 2019 году СБУ открыла производство “по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ о незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ”. В дальнейшем СБУ передала дело ГБР.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

Вскоре между новосозданной церковью и Филаретом, который до собора возглавлял УПЦ КП, произошел публичный конфликт. Филарет утверждает, что до создания ПЦУ была договоренность: Епифаний будет представляет церковь в мире, а внутренними делами церкви будет заниматься Филарет, но эта договоренность якобы была нарушена. После этого Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Он также обвинял Порошенко, который активно участвовал в процесса создания ПЦУ, в нарушении договоренностей.

“Мне все говорили, что Порошенко не надо верить. Потому что он говорит неправду. Но… Я ему поверил. Теперь убедился, что верить ему нельзя. Действительно, сам он человек верующий, но церковь ему была нужна прежде всего для того, чтобы во второй раз стать президентом. Томос не помог”, – сказал иерарх в декабре 2019 года.