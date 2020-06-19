 

В РФ создали гражданский вариант арктического вертолета

19.06.2020, 11:30, Новости дня

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков, Улан-Удэнский авиационный завод уже выпустил первую машину, сообщили в пресс-службе холдинга.

В сообщении холдинга говорится, что «вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации», передает РИА «Новости».

«Одна из главных особенностей машины – разработанная Национальным центром вертолетостроения «Миль и Камов» уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе», – добавили в организации.

Помимо системы подогрева трансмиссии, вертолет оснащен теплозащитой грузовой кабины и специальными теплоизоляционными шторами в двери и створках кабины, а внутренние коммуникации машины связывают не резиновые шланги, а морозоустойчивые тефлоновые.

«Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики. Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков», – отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Отмечается, что для увеличения преодолеваемых вертолетом расстояний в машине установлены дополнительные топливные баки. Дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 км.

На машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной поверхностью арктической зоны. В комплекс также входит несколько навигационных систем определения местоположения вертолета, локатор с горизонтальной и вертикальной разверткой данных о метеообстановке, цифровой автопилот, радиостанции с широким диапазоном частот.

Вертолет способен в автоматическом режиме выполнять висение, полет по запланированному маршруту висения и заход на посадку. Пилотажно-навигационный комплекс снижает нагрузку на экипаж и способствует повышению безопасности полета.

В данный момент арктическая версия есть только у военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ – Ми-8АМТШ-ВА. Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с Министерством обороны в феврале 2016 года.

Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией – улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование, уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии.

Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для полетов на большие расстояния, на вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 километров.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что в РФ начали строить вертолет для работы на шельфе.



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