В РФ создали гражданский вариант арктического вертолета
19.06.2020, 11:30, Новости дня
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков, Улан-Удэнский авиационный завод уже выпустил первую машину, сообщили в пресс-службе холдинга.
В сообщении холдинга говорится, что «вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации», передает РИА «Новости».
«Одна из главных особенностей машины – разработанная Национальным центром вертолетостроения «Миль и Камов» уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе», – добавили в организации.
Помимо системы подогрева трансмиссии, вертолет оснащен теплозащитой грузовой кабины и специальными теплоизоляционными шторами в двери и створках кабины, а внутренние коммуникации машины связывают не резиновые шланги, а морозоустойчивые тефлоновые.
«Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики. Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков», – отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.
Отмечается, что для увеличения преодолеваемых вертолетом расстояний в машине установлены дополнительные топливные баки. Дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 км.
На машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной поверхностью арктической зоны. В комплекс также входит несколько навигационных систем определения местоположения вертолета, локатор с горизонтальной и вертикальной разверткой данных о метеообстановке, цифровой автопилот, радиостанции с широким диапазоном частот.
Вертолет способен в автоматическом режиме выполнять висение, полет по запланированному маршруту висения и заход на посадку. Пилотажно-навигационный комплекс снижает нагрузку на экипаж и способствует повышению безопасности полета.
В данный момент арктическая версия есть только у военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ – Ми-8АМТШ-ВА. Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с Министерством обороны в феврале 2016 года.
Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией – улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование, уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии.
Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для полетов на большие расстояния, на вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 километров.
Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что в РФ начали строить вертолет для работы на шельфе.
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