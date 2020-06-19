 

Ученые рассказали о способах похудения, не требующих подсчета калорий

19.06.2020, 11:30, Разное

Ученые рассказали о трех способах похудения, которые не требуют каждодневного подсчета калорий. Сбросить вес можно, активизируя метаболические процессы и снизив аппетит.
В процессе проведения исследования специалисты установили, что сокращение углеводов при похудении более эффективно, чем питание, в котором уменьшают количество жиров. В этом случае необходимо в ежедневном рационе пересмотреть наличие крахмала и сахара. По словам ученых, когда организм не получает углеводы, необходимые для выработки энергии, он начинает сжигать жир. Низкоуглеводное питание приводит к тому, что снижается аппетит и уходит отечность.

Кроме контроля над углеводами, нужно проследить, чтобы в каждом приеме пищи присутствовал источник жира и белка, а также овощи. Ученые рекомендуют включить в рацион рыбу, мясо, бобовые и яйца. Нужно сделать ставку на продукты, в котором низкое содержание углеводов. Речь идет о брюссельской, цветной и белокочанной капусте, брокколи, помидорах, шпинате, огурцах и листовых салатах. В качестве жиров подойдет любое растительное нерафинированное масло, которое не подвергалось тепловой обработке.

Трижды в неделю исследователи советуют делать силовые упражнения, которые сожгут лишние калории и предотвратят замедление метаболических процессов. Также такие нагрузки влияют на укрепление мышечной массы, что позволяет активно сжигать жир даже в спокойном состоянии.



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