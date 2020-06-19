Twitter отметил видео Трампа с «ребенком-расистом» как «специально обработанный медиафайл»

19.06.2020, 11:30, Новости дня

Соцсеть Twitter отметила видеоролик, которым поделился президент США Дональд Трамп в своем сообщении, предупреждающим знаком, означающим, что этот медиафайл был «специально обработан».

Ролик, которым поделился президент, выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На кадрах темнокожий малыш убегает от белого, видео сопровождается титрами: «Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста».

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

Затем авторы видео обвиняют «фейковые» СМИ в распространении ложной информации и показывают, «как все было на самом деле»: дети сначала бегут друг к другу, обнимаются, а после начинают играть.

Twitter добавил к твиту информацию о том, что этот ролик представляет собой версию вирусного видео, о котором в сентябре 2019 года сообщал телеканал CNN. Как отмечает соцсеть, «многие журналисты подтвердили, что видео было отредактировано и смонтировано с «фейковыми» титрами CNN».

При этом соцсеть Facebook, в котором Трамп также опубликовал этот видеоролик, никак не отметила его сообщение.

Согласно политике Twitter, запрещается «публиковать искусственно созданные или специально обработанные медиафайлы, которые, скорее всего, нанесут вред». Соцсеть сохраняет за собой правой «отметить твиты, содержащие такие медиафайлы, чтобы помочь пользователям определить подлинность контента и предоставить дополнительную информацию».

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. В связи с этим в целом ряде американских городов, в том числе в столице, объявлялся комендантский час.

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