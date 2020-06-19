 

В Сети появились первые детали сюжета «Чужого-5»

19.06.2020, 11:30, Разное

В Сети появилась информация о готовящемся фильме «Чужой-5». Часть сценария и детали сюжета очередной картины популярной франшизы вызвали массу обсуждений фанатов картины.
Титульная страница чернового варианта сценария содержит намеки, по которым можно предположить развитие истории «Чужого-5». Ее снимок опубликовал один из онлайн-журналов, всего же в сценарии порядка пятидесяти страниц.

Согласно обнародованным данным, продюсеры продолжения фантастического боевика в качестве расширенного слогана выбрали фразу «В космосе никто не услышит твой крик». Из этого многие фанаты истории об инопланетном монстре сделали вывод о снах, которые станут основой сюжета. На подобные выводы наталкивает и цитата из произведений Эдгара По о том, что все видимое является «только сном во сне».

Еще одна ключевая фраза гласит, что война – это ад, следовательно, зрители снова увидят динамичный сюжет с массой перестрелок и напряженными поединками. Сама работа над черновиком закончена в марте 2020 года, все подробности работы не известны, однако главная звезда франшизы, актриса Сигурни Уивер, после прочтения новой истории отказалась участвовать в съемках. Будет ли в роли легендарной Эллен Рипли другая артистка, или от данного персонажа придется отказаться, пока не известно.

Еще одни ключом к разгадке сюжета нового «Чужого» являются и слова режиссера первой части фильма, снятой в 1979 году. По мнению Ридли Скотта, продолжение популярного фильма станет версией предистории событий, показанных в предыдущих картинах.



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