 

Почти по 12 тысяч рублей зарплаты потерял в апреле каждый россиянин

19.06.2020, 11:30, Разное

Зарплаты россиян упали на 23 процента – подсчитали аналитики FinExpertiza по статистике сбора подоходного налога в региональные бюджеты.

Это значит, что в среднем зарплата россиян упала на 11,7 тысяч рублей за месяц.

Неофициальные зарплаты упали, очевидно, намного сильнее.

Ранее очень успокаивающаю (а как же!) статистику объявлял Сбербанк — падение зарплат всего на 3,8 процента. В худшем случае они запутались с цифрами или просто соврали, а в лучшем, тут была системная ошибка — через Сбер получали зарплату те, у кого она реально не упала (от государства – бюджетники, силовики, часть госкомпаний и т. п.).

Росстат хранит гордое молчание, опаздывая с публикацией статистики зарплат за апрель уже на месяц. Вероятно, очень не хочется публиковать ее: сразу экономисты начнут кричать о дефиците потребительского спроса, политики — о необходимости помочь населению, а начальство даст в очередной раз по башке… Но сколько Росстат может хранить тайну, ссылаясь на COVID-19?

СерпомПО



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