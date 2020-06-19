 

Автоновости: На китайский рынок выйдет обновленный кроссовер Buick Envision S

19.06.2020, 11:22, Новости дня

В Китае поступила в продажу первая партия нового американского кроссовера Buick Envision S.

В частности, разработчики задействовали здесь платформу E2, которая ранее уже применялась в паркетнике Cadillac XT4.В свою очередь, производитель пока не раскрывает все характеристики транспортного средства, однако есть данные об увеличенной колесной базе. Известно, что для американского рынка Buick Envision S предлагается с 2-литровым турбированным мотором на 240 л.с. мощности.

Кроме того, кроссовер приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также предлагается с передним или полным приводом. Стоимость паркетника пока не раскрывается, тогда как в актуальном исполнении цена Buick Envision S на рынке Китая составляет от 1,9 миллиона рублей в пересчете на местную валюту.



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