 

Автоновости: На SEMA покажут уникальную модель Highway Star

19.06.2020, 11:21, Новости дня

На ближайшей выставке SEMA официально презентуют уникальную модель транспортного средства под названием Highway Star.

В свою очередь, мероприятие состоится уже в ноябре нынешнего года. Создание уникальной модели осуществлялось силами специалистов компаний Hemi Autoworks и Ellsworth Racing. Также следует выделить, что при создании автомобиля задействовали элементы от четырех различных моделей, включая Dodge Viper. Благодаря дополнительным крыльям удалось существенно расширить кузов.

О технических параметрах транспортного средства свидетельствует примененный 6,2-литровый бензиновый двигатель, однако его мощность не раскрывается. Вместе с тем система тормозов, охлаждение, также получили существенную доработку для максимальной надежности транспортного средства.



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