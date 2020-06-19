 

Автоновости: Rolls-Royce показал новый тизер автомобиля

19.06.2020, 11:24, Новости дня

В Сети опубликовали тизер, посвященный новой модели от компании Rolls-Royce.

По снимку можно увидеть, что автомобиль существенно отличается формой крыши, не задействованной во всех предшествующих версиях. Кроме того, специалисты констатировали, что вместо классических боковых зеркал установили компактные камеры. Не  исключается версия, что новинка Rolls-Royce является индивидуальным заказом, который осуществляется в рамках индивидуального проекта.

Также озвучивается предположение, что на тизере показан Rolls-Royce Sweptai, который впервые показали в качестве прототипа несколько лет назад. Вместе с тем официальный дебют новинки может пройти уже к августу нынешнего года, когда и будут известны все подробности о новой модели.



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