На фоне неутихающих расовых митингов Мелания Трамп посетила Национальные архивы, чтобы изучить историю рабства в США

19.06.2020, 11:23, Разное

Вчера первая леди США Мелания Трамп посетила Национальное управление архивов и документации, чтобы ознакомиться с рядом исторических документов, в том числе Прокламацией об освобождении рабов 1863 года и так называемыми Хартиями свободы: Декларацией независимости США, Конституцией США и Биллем о правах. Компанию ей составил министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон.

Сегодня мы с Беном Карсоном посетили Национальные архивы, чтобы посмотреть Прокламацию об освобождении и Хартии свободы. Эти документы являются важным напоминанием о том, что наша нация построена на принципах свободы, вольности и равенства для всех,- прокомментировала свою поездку Мелания.

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Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)18 Июн 2020 в 6:35 PDT

Визит Мелании в Национальные архивы прошел на фоне вот уже которую неделю непрекращающихся митингов против расовой дискриминации. Протесты в США начались 25 мая после объявления о смерти Джорджа Флойда в результате задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой двадцатидолларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. На данный момент семья Джорджа Флойда уже заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности.

Митинги проходят мирно не во всех городах. Так, в Миннеаполисе шествия быстро переросли в беспорядки: был сожжен полицейский участок, протестующие стали разбивать витрины и грабить магазины. В город ввели войска Национальной гвардии. Спустя несколько дней после смерти Джорджа Флойда на улицы вышли и жители Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других американских городов, где также были отмечены случаи поджогов и мародерства.