 

Путин подчеркнул лидирующую роль советского народа в победе над нацизмом

19.06.2020, 11:23, Новости дня

Российский президент Владимир Путин написал большую статью для американского журнала National Interest, подчеркнув необходимость признавать роль Советского Союза как главного победителя нацистской Германии, осудив действия Польши до войны и высказавшись в защиту аннексии Литвы, Латвии и Эстонии.

Материал под названием «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» был опубликован в четверг – за шесть дней до большого парада на Красной площади в Москве в память об окончании Второй мировой войны в Европе.

Выбранный для публикации момент подчеркивает, сколь важную роль в российском национальном самосознании играет война, унесшая жизни 27 миллионов человек в СССР.

«Важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом», – пишет Путин, отметив, что ряд политиков обвиняют Россию в попытках «переписать историю».

Польша и Россия нередко вступают в полемику по поводу того, кто виноват в развязывании войны. Путин в своей статье не оставил этот вопрос без внимания.

«Последовавшая затем трагедия Польши – целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо‑франко‑советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнёров, подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения», – заявил он.



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