 

Пентагон: Северная Корея остается серьезной угрозой для региона

19.06.2020, 11:23, Новости дня

Северная Корея по-прежнему представляет серьезную угрозу для Индо-Тихоокеанского региона, заявил в четверг высокопоставленный представитель Пентагона после того, как Пхеньян взорвал межкорейский офис связи на границе.

«Как явственно напоминают нам события последних дней, Северная Корея по-прежнему представляет исключительную угрозу для региона, в связи с чем нам необходимо сохранять бдительность», – отметил помощник министра обороны по делам Индо-Тихоокеанского региона Дэвид Хелви.

«Сложно сказать, что будет происходить в ближайшие дни и недели. Но я считаю важным сказать, что мы по-прежнему бдительно относимся к любым угрозам и провокациям», – добавил он.

Во вторник Пхеньян снес здание офиса связи в промышленной зоне Кэсон, обвинив Сеул в распространении антиправительственных листовок, отправленных в КНДР северокорейскими перебежчиками. Это обострило обстановку на полуострове.



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