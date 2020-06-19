Минск заявил о связи Бабарико с кукловодами из “Газпрома” – пикет в поддержку соперников Лукашенко длился почти семь часов

19.06.2020, 11:23, Новости дня

Глава Комитета госконтроля Беларуси Иван Тертель, комментируя задержание потенциального претендента на пост президента и бывшего главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико, заявил о кукловодах, стоящих за его деятельностью. Сюжет показали в выпуске новостей на СТВ, пишет TUT.BY.

“Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в “Газпроме”, а может быть, и выше”, – сказал Иван Тертель.

Чиновник сообщил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса РБ: “Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов”, “Легализация (“отмывание”) средств, полученных преступным путем”, “Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями”, “Мошенничество”, “Получение взятки”, “Дача взятки”. Задержаны около 20 человек.

Накануне Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны. Мужчины находятся в СИЗО КГБ. В Комитете госконтроля заявили, что потенциальный претендент на пост президента задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Ранее в Минске в головном офисе “Белгазпромбанка”, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе “Белгазпромбанка” действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. 12 июня Национальный банк Беларуси ввел свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.

В преддверии выборов в Беларуси давление на соперников Лукашенко на выборах продолжает расти. 15 июня пресс-секретаря еще одного потенциального кандидата в президенты – Светланы Тихановской – ​задержали в Бресте, а ранее были арестованы ее муж и руководитель инициативной группы Сергей Тихановский (изначально в президенты собирался идти именно он). Следственный комитет Беларуси 9 июня предъявил обвинение Тихановскому и еще девяти сторонникам в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

В Минске в четверг вечером прошел пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Беларуси. Он продолжался около 7 часов.

Акция началась в 18:00 у Белорусской филармонии, где потенциальные соперники Лукашенко выставили пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Участники акции выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов. За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска – проспекту Независимости – почти на пять километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами. Участников акции не разогнал даже сильный ливень, прошедший в столице.

После 23:00 ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта Независимости, чтобы автомобилисты не поддерживали участников пикета, однако на тех участках, где движение было разрешено, водители продолжали сигналить.

Ближе к полуночи участники мероприятия разбились на несколько отдельных пикетов. Они периодически скандировали “Отпускай” с требованием отпустить задержанного в конце мая блогера Сергея Тихановского и задержанного накануне экс-банкира Виктора Бабарико и других активистов.

Массовых задержаний не проводилось, вместе с тем участники пикета сообщали о нескольких задержаниях, сообщает “Интерфакс”.

В Беларуси 19 июня завершается этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.