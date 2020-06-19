 

Принц Гарри и Меган Маркл решили вернуться в Великобританию

19.06.2020, 11:23, Разное

Экс-герцоги Сассекские пробудут на родине принца Гарри около двух месяцев. А вот куда они отправятся после этого, супруги пока что окончательно не решили.

Отметим, чета перебралась из Лондона в Канаду в начале этого года. Затем они переехали в США. Там они снимают дом в родном городе Меган Маркл – Лос-Анджелесе.

Однако жизнь супругов в США оказалась не такой безоблачной, как они думали. Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с финансовыми трудностями, ведь теперь им нужно оплачивать свои расходы самостоятельно. При этом они пока так и не нашли постоянную работу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2018 в 8:15 PST

Ходили слухи, что принц Гарри сильно пожалел о своем переезде. Кроме того, они все чаще стали ссориться на этой почве с Меган Маркл. К тому же в Калифорнии за ними началась настоящая охота, папарацци то и дело следят за домом пары.

Также обстановку в США сейчас трудно назвать спокойной из-за массовых беспорядков и распространения коронавируса. Можно предположить, что супруги хотят обезопасить себя и переждать все эти события в Лондоне.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Возлюбленная Константина Ивлева опровергла слухи о беременности

29.04 / Паутина карантина

13.04 / Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении с мая добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

26.04 / Российские банки переведут часть сотрудников на работу с офисным проживанием

03.06 / Мнение: Я вел расстреливать бандитку

15.06 / Обнулить голосование

07.05 / Дочка Оксаны Самойловой и Джигана предстала в образе Аллы Пугачевой

05.06 / СМИ: Михаил Кокшенов умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом

23.05 / В России выявили 9434 новых случая заражения коронавирусом

22.04 / По стопам принцессы Дианы: экскурсия по домику на Багамах, в котором она останавливалась с Гарри и Уильямом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска