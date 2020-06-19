 

Сына Хрущева нашли мертвым в США

19.06.2020, 11:23, Разное

В США был обнаружен мертвым 84-летний герой Социалистического Труда Сергей Хрущев, передает Пятый канал. Профессор был сыном Никиты Хрущева, который возглавлял СССР в период с 1953 по 1964 годы, грозил американцам “показать Кузькину мать” и вместе с президентом США поставил мир на порог ядерной войны во время Карибского кризиса. Информацию о смерти профессора подтвердил его друг Марк Гаррисон. Других комментариев журналистам он дать не смог.



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