 

В «Яндекс. Картах» появилась возможность выбора избирательного участка для голосования

19.06.2020, 11:22, Новости дня

Россияне могут использовать сервис «Яндекс. Карты» для выбора удобного избирательного участка для голосования по поправкам в Конституцию, информирует пресс-служба ЦИК России.

«Теперь найти удобный участок для голосования можно даже на «Яндекс карте»! В строке поиска введите «избирательный участок» и выберите ближайший. Голосовать легко!» – гворится в сообщении ЦИК в Twitter.

Еще в 2018 году министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщало, что с помощью сервиса «Яндекс. Карты» вскоре можно будет выбрать удобный избирательный участок. В 2018 году такая возможность была доступна для жителей Москвы в тестовом режиме.

«После выбора удобного избирательного участка на «Яндекс. Картах» пользователь может перейти на Единый портал госуслуг, чтобы подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения», – заявили в департаменте проектов по информатизации Минкомсвязи России.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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