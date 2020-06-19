Китайскую делегацию на параде Победы возглавит министр обороны страны
19.06.2020, 11:22, Новости дня
Делегация КНР, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, насчитывает 105 человек, планируется, что ее возглавят министр обороны Вэй Фэнхэ и военное руководство страны, сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.
Денисов сообщил в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, что основная часть делегации КНР уже прибыла в Москву, и китайские военные участвуют в тренировках перед мероприятием вместе с российскими воинскими подразделениями.
«Китайская делегация насчитывает 105 человек, из которых 95 – парадный расчет, это рота почетного караула, говоря нашим языком, которая славится своей воинской выучкой», – сказал дипломат.
Также ближе к дате ожидается прибытие «военного руководства, министра обороны, и мы, разумеется, ждем наших китайских друзей в Москве», добавил посол.
Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.
Приглашения на парад Победы уже приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.
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