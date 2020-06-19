 

Финалистка «Холостяка» Наталья Горожанова вскоре станет матерью

19.06.2020, 11:22, Разное

В своем микроблоге Instagram финалистка проекта «Холостяк» Наталья Горожанова, которая была фавориткой Алексея Воробьева, сообщила, что вскоре станет матерью. Она опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом, чем шокировала фолловеров.
Никто даже не подозревал о том, что модель ждет ребенка, так как все время она показывала снимки, на которых не были видны изменения в фигуре. Наталья Горожанова призналась, что ее сердце теперь бьется чаще, так как внутри нее зародилась новая жизнь. Имя отца ребенка финалистка «Холостяка» пока скрывает. Она не любит афишировать личную жизнь, поэтому и о беременности пояснила подписчикам уже на позднем сроке.

Поклонники поздравили модель с таким замечательным событием и отметили, что ей очень идет беременность. В комментариях написали, что Наталья Горожанова стала еще красивее, а также высказали предположение, что она будет прекрасной матерью.

Четыре года назад модель могла стать победительницей романтического проекта «Холостяк». В финале шоу она призналась Алексею Воробьеву, что не влюблена в него. В результате они с певцом остались друзьями. Прошлой зимой в СМИ появились сведения, что у Натальи Горожановой романтические отношения с Александром Гриневым, который участвовал в проекте «Замуж за Бузову». Влюбленные сначала скрывали этот факт, но вскоре стали публиковать совместные фото. Спустя несколько месяцев пара перестала появляться вместе на публике.



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