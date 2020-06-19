 

Путину передали доработанный план восстановления экономики

19.06.2020, 11:16, Новости дня

Президенту Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики, сообщили в пресс-службе правительства.

«Проект общенационального плана восстановления экономики направлен президенту РФ Владимиру Путину», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Там уточнили, что документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путину вскоре представят обновленный общенациональный план восстановления экономики.

Сообщалось, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Также Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца и подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.



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