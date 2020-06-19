Стала известна вероятная причина стрельбы в квартире в Москве

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19.06.2020, 11:16, Новости дня

Открывший огонь в квартире в Москве и покончивший с собой Севастьян Путинцев сделал это из ревности, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предполагаемая причина – ревность», – сказал источник РИА «Новости».

По данным источника, молодой человек был безработным, также ранее его отчислили из института. 

В четверг днем мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Приорова. Он застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Очевидцы рассказали, что слышали минимум шесть выстрелов.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина, устроивший стрельбу, получил разрешение на оружие в соответствии с российским законодательством. Ранее он привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественном месте. 



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