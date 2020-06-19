Помпео назвал Болтона предателем — за книгу с откровениями о Трампе

19.06.2020, 11:15, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя готовящуюся к публикации книгу Джона Болтона о работе в Белом доме, обвинил последнего в распространении лжи и вымыслов, пишет CNN. Глава Госдепа также назвал бывшего советника по нацбезопасности «предателем, который нанёс ущерб Америке».



Reuters

На фоне того, как администрация Трампа пытается помешать выходу в свет новой книги Джона Болтона, госсекретарь Майк Помпео назвал своего бывшего коллегу «предателем», пишет CNN.

«Я не читал книгу, но, судя по опубликованным отрывкам, Джон Болтон распространяет ряд лживых данных, раскрученную на всю катушку полуправду и откровенные вымыслы, — заявил Помпео в заявлении. — Грустно и опасно то, что последняя публичная роль Джона Болтона — это роль предателя, который нанёс ущерб Америке, злоупотребив священным доверием своего народа».

Комментарии Помпео появились в тот самый момент, когда Белый дом борется за то, чтобы не допустить публикации новой книги Болтона «Комната, в которой всё произошло». В ней экс-советник Трампа по национальной безопасности подробно описывает волнующие и шокирующие подробности своей работы на этом посту.

Так, например, он утверждает, что глава Белого дома просил китайцев помочь ему победить на выборах 2020 года, что Трамп называл Венесуэлу частью США и вмешивался в работу системы правосудия ради иностранных лидеров, а также не имел ничего против проблемы с китайскими концентрационными лагерями.

Между тем, как отмечает CNN со ссылкой на книгу Болтона, Помпео в личном общении нелестно отзывался о Трампе во время переговоров последнего с КНДР.

Так, на одной из встреч между лидерами США и Северной Кореи, Трамп заявил Ким Чен Ыну, что будет добиваться ратификации любого соглашения с Пхеньяном. После этого Помпео написал в своём блокноте: «Он полон дерьма», а затем передал это Болтону. Экс-советник Трампа по нацбезопасности в своей книге пишет: «Я согласился».

Тем не менее глава Белого дома в интервью The Wall Street Journal заявил, что не верит утверждениям Болтона.

«У меня нет проблем с Помпео. У меня с Помпео очень хорошие отношения, — заявил Трамп. — А у Помпео и Болтона ужасные отношения».