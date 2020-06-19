 

«Она меня никогда не хвалила»: Лолита рассказала, как обиделась на Аллу Пугачеву

19.06.2020, 11:09, Разное

Лолита Милявская и Алла Пугачева дружат уже много лет. Артистка признается, как обижалась на Примадонну на ее жесткий характер, но теперь очень благодарна ей за критику.
Во время прямого эфира в Instagram для Woman.ru вокалистка Лолита рассказала, как когда-то обижалась на Аллу Борисовну Пугачеву. Эти события происходили еще когда карьера певицы только начиналась. Тогда Лолита думала, что Примадонна довольно резко говорит о ее творчестве, но спустя годы она поняла, что так и надо было делать. Артистка призналась, что Примадонна ее никогда не хвалила и лишь сейчас от нее можно слышать добрые слова, которые «на вес золота». Лолита заявляет, что всегда будет благодарить Аллу Пугачеву и прислушивается к ее советам.

Также исполнительница признается, что в ее жизни есть любимый мужчина, но заключать новый брак она не спешит. Артистка уже не один раз обожглась на отношениях, потому станет все тщательно обдумывать.

Напомним, что Лолита несколько месяцев назад развелась с Дмитрием Ивановым. Она сообщила, что муж ей изменял, но сам тренер по игре в сквош заявлял, что начал новые отношения уже после развода с артисткой. Он считает, что Лолита не умеет расставаться нормально.



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