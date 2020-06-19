Дочка Михаила Ефремова планирует стать опекуном над избивавшей ее в детстве матерью

19.06.2020, 11:09, Разное

Анна-Мария Ефремова мало общается с матерью Ксенией Качалиной, которая применяла над дочерью физическое насилие. Но теперь дочь Михаила Ефремова оформляет над ней опеку.

Анна-Мария Ефремова сообщает, что общается с Ксенией Качалиной минимально. Она вспоминает, что в детстве актриса ее била, поэтому она не заслуживает быть матерью. Но свои планы ей придется менять, так как Михаил Ефремов после расставания с ней содержал нигде не работавшую экс-супругу. Сейчас у артиста неприятности с законом, и наверное у него не получится оказывать финансовую поддержку Ксении Качалиной.

Поверенный Анны-Марии Ефремовой заявляет, что Ксении Качалиной нужно решить вопросы здоровья, ее нужно лечить, ведь сама посещать докторов не хочет, потому официально заботиться об актрисе будет ее дочка. Опекунство назначат судом после подготовки документации.

Адвокат заявляет, что, несмотря на разногласия, дочка за мать волнуется. В квартиру Ксении Качалиной зайти невозможно, так как она сменила замки, слышно неприятный запах, дома ее не застают. Все понимают, что ей необходима поддержка и возможно лечение.

Напомним, что раньше Анна-Мария хотела отвести мать к узкопрофильным докторам, но Ксения Качалина не признает наличие заболевания. В эфире шоу «Секрет на миллион» демонстрировали ее жилище, где видно беспорядок, на полу окурки и бутылки.